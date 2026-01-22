ЦСКА планирует усилить состав в зимнее трансферное окно

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини назвал позиции, на которые клуб хочет пригласить новых игроков зимой. По его словам, команде необходимы новый вингер и центральный защитник. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса» .

«Конечно. Нам нужно больше игроков. В конце концов, ушел Дивеев, а пришел Гонду, у которого не совсем та же позиция. Поэтому, конечно, нужен центральный защитник. Мы также хотим усилить позицию вингера», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Напомним, что ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев перешел в петербургский «Зенит».