ЦСКА объявил о подписании контракта с аргентинцем Родриго Вильягрой

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Родриго Вильягрой. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на официального представителя команды.

Соглашение рассчитано до декабря 2028 года с возможностью продления еще на один год. Новичок будет выступать за армейцев под пятым номером.

Вильягра присоединился к ЦСКА на правах свободного агента и может быть заявлен в течение двух недель после закрытия трансферного окна, которое состоялось 21 февраля в России.

Аргентинский футболист, которому 24 года, ранее играл за «Ривер Плейт». Там он провел 36 матчей и сделал одну голевую передачу.