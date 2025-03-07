ЦСКА объявил о подписании контракта с аргентинцем Родриго Вильягрой
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Родриго Вильягрой. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на официального представителя команды.
Соглашение рассчитано до декабря 2028 года с возможностью продления еще на один год. Новичок будет выступать за армейцев под пятым номером.
Вильягра присоединился к ЦСКА на правах свободного агента и может быть заявлен в течение двух недель после закрытия трансферного окна, которое состоялось 21 февраля в России.
Аргентинский футболист, которому 24 года, ранее играл за «Ривер Плейт». Там он провел 36 матчей и сделал одну голевую передачу.
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