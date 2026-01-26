«Црвена Звезда» выразила намерение арендовать защитника «Зенита» Эраковича

Команда из Белграда ведет переговоры о заключении сделки на аренду игрока за один миллион евро (почти 90 миллионов рублей) с последующим обязательным выкупом по окончании сезона в рассрочку.

Страхиня Эракович перешел в «Зенит» в 2024 году и успел стать чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе команды. В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах, добавил Piter TV.