Центральный защитник «Акрона» Баранок продолжит карьеру в Беларуси

Футболист Никита Баранок, игравший на позиции центрального защитника в команде «Акрон», теперь будет выступать за «МЛ Витебск». Об этом сообщил сайт «ВолгаНьюс» со ссылкой на представителей команды.

Баранок присоединился к «Акрону» перед тем, как команда дебютировала в МИР РПЛ. Он принял участие в семи матчах FONBET Кубка России. Сезон 2025 года 21-летний игрок провел в аренде в «МЛ Витебск».

«Молодому игроку нужно играть и развиваться, в новой команде с учетом конкуренции в "Акроне" у него будет больше шансов проявить себя», — прокомментировал переход футболиста спортивный директор ФК «Акрон» Алексей Буртовой.