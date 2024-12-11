Третий бой Немкова с Андерсоном состоится в январе 2025 года

Бой экс-чемпиона Bellator в полутяжлом весе Вадима Немкова и бывшего бойца UFC Кори Андерсонома в рамках турнира PFL Road to Dubai пройдет в январе следующего года. Об этом сообщил RT .

Бой проведут в Дубае. Отмечается, что спортсмены встретятся в третий раз. Они провели свой последний бой 19 ноября 2022 года. Тогда победа осталась за Немковым.

Но их первый бой в апреле 2022 года признали несостоявшимся, из-за того, что спортсмены столкнулись головами, и россиянин получил глубокое рассечение.