Третий бой Немкова с Андерсоном состоится в январе 2025 года
Бой экс-чемпиона Bellator в полутяжлом весе Вадима Немкова и бывшего бойца UFC Кори Андерсонома в рамках турнира PFL Road to Dubai пройдет в январе следующего года. Об этом сообщил RT.
Бой проведут в Дубае. Отмечается, что спортсмены встретятся в третий раз. Они провели свой последний бой 19 ноября 2022 года. Тогда победа осталась за Немковым.
Но их первый бой в апреле 2022 года признали несостоявшимся, из-за того, что спортсмены столкнулись головами, и россиянин получил глубокое рассечение.
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