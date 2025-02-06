Тренер Вереникина: утренние тренировки помогают эффективнее сжигать жир

Занятия спортом полезны в любое время суток, но именно утренние тренировки ускоряют процесс похудения. Об этом сообщила тренер Мария Вереникина в интервью «Газете.Ru» .

По словам специалиста, физические упражнения по утрам помогают быстрее проснуться и зарядиться энергией. Исследования, проведенные японскими учеными, показали, что занятия спортом натощак способствуют более активному сжиганию жиров, поскольку организм использует их в качестве основного источника энергии.

Однако, если утренние тренировки мешают нормальному сну, это может негативно сказаться на здоровье. Вереникина подчеркнула, что вечерние занятия также популярны, так как организм уже проснулся и мышцы готовы к нагрузкам. Но лучше завершать их за несколько часов до сна, чтобы повышенная активность не мешала засыпанию, отмечает сайт «Мойка 78».

Хотя принято считать, что лучшее время для силовых тренировок — с 16:00 до 19:00, главное — выбрать подходящий график тренировок. Следует попробовать заниматься в разное время и прислушиваться к своим ощущениям, посоветовала эксперт.