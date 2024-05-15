Тренер Ташуев заявил, что «Зенит» попробует взять реванш в матче с ЦСКА | 360°

Спорт 15 мая 2024, 14:55 Тренер Ташуев заявил, что «Зенит» попробует взять реванш в матче с ЦСКА

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Игроки ФК «Зенит» попытаются взять реванш в матче с ЦСКА после недавнего поражения. Таким мнением с RT поделился тренер Сергей Ташуев.

По его словам, у ЦСКА этот сезон не заладился. Возможно, это связано с недостаточной проработкой глубины состава.

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«Поэтому в противостоянии с петербуржцами на кон действительно будет поставлено многое. Фактически мы получили интереснейшую серию игр между двумя грандами, в каждой из которых ничего не ясно», — отметил Ташуев.

Он добавил, что болельщикам предстоит увидеть своего рода футбольные шахматы. В любом случае их ждет интересный матч. Напомним, он пройдет 15 мая на «Газпром Арене» в Петербурге в 20:45.

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