Тренер Ташуев заявил, что «Зенит» нуждается в перезагрузке | 360°

Спорт 15 мая 2024, 14:53 Тренер Ташуев заявил, что «Зенит» нуждается в перезагрузке

Читать 360 в

Игру «Зенита» в рамках Кубка России по футболу сложно назвать впечатляющей, но все время побеждать невозможно. Об этом RT рассказал тренер Сергей Ташуев.

По его словам, сложно назвать конкретную причину, которая привела к ухудшению игры футболистов. Возможно, у спортсменов снизилась мотивация. Так же не исключено, что главный тренер Семак не уделил достаточного внимания зимним тренировкам. Кроме того, футболисты могли пресытиться титулами.

Реклама

«Взять легионеров, давно выступающих за „Зенит“: им бы хотелось попробовать свои силы в еврокубках, а данной возможности нет. Включается вопрос психологии. Значит, сине-бело-голубые остро нуждаются в перезагрузке», — отметил Ташуев.

Он добавил, что ни одна команда не может побеждать всегда. Тем более, что в этот сезоне значительно подтянулись многие конкуренты «Зенита».

Авторы: