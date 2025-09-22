Тренер Тарханов заявил, что сверхнастрой помешал «Краснодару» обыграть «Зенит»

Тренер Александр Тарханов поделился с NEWS.ru мнением о матче Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Он подчеркнул, что петербуржцам в некоторых моментах повезло.

«Везение всегда присутствует. "Зениту" было проще играть, потому что "Краснодар" — открытая команда. У "быков", наверное, был сверхнастрой плюс принципиальный и неудобный соперник. Может быть, это и помешало», — отметил Тарханов.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Первый гол забил Максим Глушенков на 60-й минуте, а Луис Энрике удвоил преимущество команды за восемь минут до окончания встречи. Благодаря этой победе «Зенит» поднялся в турнирной таблице и прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Краснодара».