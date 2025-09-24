Тренер Тарасова предрекла успех Аделии Петросян на ОИ при выполнении двух четверных прыжков в произвольной программе

Выдающийся тренер Татьяна Тарасова в интервью сайту RT заявила, что все российские одиночники в новом сезоне будут стремиться победить фигуриста Петра Гуменника. Она считает, что это поможет спортсмену подготовиться к главному старту в карьере.

Тарасова подчеркнула важность сохранения пяти четверных прыжков в программе Гуменника. Она также отметила, что фигурист должен делать все возможное, чтобы уверенно бороться.

«Если спортсмен выполняет эти прыжки каждый день на тренировках, то, конечно же, надо прыгать», — сказала тренер.

Говоря об Аделии Петросян, Тарасова выразила уверенность в том, что к Олимпийским играм в Милане в программу спортсменки вернутся четверные прыжки.

«Если та же Петросян подойдет к Играм на пике формы и прыгнет в произвольной программе свои два четверных, зал сойдет с ума от восторга», — подчеркнула Тарасова.