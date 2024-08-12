Тренер Тарасова: экс-президент Федерации фигурного катания РФ Писеев был сложным человеком

Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев скончался 12 августа. В беседе с News.ru воспоминаниями о спортсмене поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

По ее словам, Писеев был сложным человеком, но обожал фигурное катание. Именно в период его правления национальная команда зачастую побеждала, отметила Тарасова.

Она выразила соболезнования родным и близким Писеева, напомнив, что тот любил своих друзей.

Прогноз повышения ключевой ставки Центробанка до 20% объяснили ростом инфляции

Сбил и уехал. Кто ответит за смерть собаки в Волоколамске

Иностранные головорезы в Курской области. Кого ВСУ отправили в атаку на российский регион

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте