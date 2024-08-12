Тренер Тарасова: экс-президент Федерации фигурного катания РФ Писеев был сложным человеком
Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев скончался 12 августа. В беседе с News.ru воспоминаниями о спортсмене поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
По ее словам, Писеев был сложным человеком, но обожал фигурное катание. Именно в период его правления национальная команда зачастую побеждала, отметила Тарасова.
Она выразила соболезнования родным и близким Писеева, напомнив, что тот любил своих друзей.
Россиянин проехал тысячи километров на велосипеде и добрался до Люксембурга
День деревни Ивановское отметили в Серпухове
Сезон сбора брусники начался в Подмосковье
Вторжение ВСУ в Курскую область назвали фатальной ошибкой властей Украины
Умер скульптор Вардкес Авакян
Польша приобрела неожиданную зависимость от Белоруссии
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте