Тренер «Спартака» Станкович заявил, что верит в футболистов своей команды
Футбольный клуб «Спартак» сыграл только три официальных матча под руководством нового главного тренера Деяна Станковича. Наставник признался, что верит в своих ребят, сообщил «Спорт Экспресс».
Тренер также заявил, что хорошо чувствует себя в клубе и хочет адаптироваться к культуре и традициям команды. По его словам, все игроки прекрасно проявляют себя.
Как сообщила«Свободная пресса», в следующем матче Кубка России «Спартак» сыграет на выезде с «Крыльями Советов».
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