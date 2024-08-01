Тренер «Спартака» Станкович заявил, что верит в футболистов своей команды

Футбольный клуб «Спартак» сыграл только три официальных матча под руководством нового главного тренера Деяна Станковича. Наставник признался, что верит в своих ребят, сообщил «Спорт Экспресс».

Тренер также заявил, что хорошо чувствует себя в клубе и хочет адаптироваться к культуре и традициям команды. По его словам, все игроки прекрасно проявляют себя.

Как сообщила«Свободная пресса», в следующем матче Кубка России «Спартак» сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

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