Тренер «Спартака» Карседо обозначил направление для улучшения игры команды

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Хуан Карлос Карседо после игры 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона» в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о намерении улучшить игру своей команды при стандартных положениях у собственных ворот.

«Мы стараемся работать над стандартами, этот тот компонент, где нам нужно прибавлять», — заявил Карседо. Он также отметил, что команда будет искать способы играть более надежно у своих ворот, несмотря на то что «Спартак» — не самая высокая команда.

Матч между «Спартаком» и «Акроном» состоялся 9 марта на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев поля. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После этой игры «Спартак» сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Акрон» с 21 очком остался на десятой строчке. Следующая игра «Спартака» состоится 14 марта, красно-белые сыграют на выезде против петербургского «Зенита». Начало матча запланировано на 16:00 мск.