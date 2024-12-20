Тренер «Спартака» Гладилин: игроков, не имеющих желания играть, лучше продать

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с Metaratings.ru высказался о том, стоит ли команде продавать игроков в зимнее трансферное окно.

«Краснодар» и «Зенит» ушли лидерами на зимнюю паузу в текущем сезоне РПЛ, обе команды набрали по 39 баллов. У «Спартака» — третья строчка турнирной таблицы и 37 очков.

Гладилин отметил, что распрощаться с игроками не так просто, поскольку у них есть контракты. По его мнению, отдать футболистов в аренду — это одно, но нужно уточнить технические моменты. Тех игроков, которые не имеют игровой практики, лучше отдать в аренду. Ребята все хорошие, но места в составе нет, а для того чтобы расти и развиваться, нужна игровая практика.

Многим полезно поиграть в аренде за другие команды. Тех, у кого уже нет желания или по каким-то причинам что-то не устраивает, надо продавать, добавил наставник.