Тренер Сорин отметил, что Коростелев сам упустил возможность завоевать медаль в скиатлоне на Олимпийских играх

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин считает, что Савелий Коростелев сам упустил возможность завоевать медаль в скиатлоне на Олимпийских играх. Об этом он сообщил в беседе с RT .

Сорин отметил, что его подопечный допустил несколько ошибок по ходу дистанции, которые помешали занять удобную позицию для атаки на решающем спуске. Специалист подчеркнул, что 22-летний спортсмен сделал больше, чем мог, и назвал прошедшую гонку лучшей в его карьере.

Сорин также высказал свое мнение о трактовке нарушения Матиса Деложа. Тренер отметил, что в правилах написано: «Если спортсмен нарушает маркированную трассу, он обязан вернуться в точку, в которой произошло нарушение». Однако формулировка стала расплывчатой из-за замены глагола must на should. Сорин подчеркнул, что ситуация сложная и требует более четкой трактовки.

По мнению тренера, Коростелев мог бы избежать ошибок и претендовать на медаль, если бы более бережно распределял силы и увереннее проходил спуски.

«Это было видно невооруженным глазом. Из всей лидирующей пятерки Савелию явно приходилось тяжелее остальных на подъемах в коньковой части. Бежал прямо на морально-волевых, терпел до последнего. Просто молодец в этом плане», — добавил Сорин.