Тренер Скабелка указал на отсутствие слабых сторон в игре «Авангарда»

Бывший главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился наблюдениями о выступлениях омского клуба в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Специалист указал на отсутствие серьезных недостатков в действиях «Авангарда».

«Я не вижу слабых сторон в игре „Авангарда“. Команда планомерно готовится к плей-офф», — подчеркнул наставник.

По его мнению, команда продемонстрировала отличную сбалансированную игру во всех звеньях — защита, нападение и игра вратарей. Омский клуб Скабелка назвал одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина.