Тренер Шаронов предложил рассмотреть Дзюбу для ЦСКА

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов высказал мнение о возможном продолжении карьеры Артема Дзюбы в московском ЦСКА. Об этом сообщил Sports.ru.

По словам наставника, 37-летний форвард мог бы быть полезен команде, но не в качестве основного нападающего.

«Артем качественный игрок, но он не выдержит ту интенсивность, которую предлагает ЦСКА. Я только с этой точки зрения», — отметил эксперт.

Он предложил выпускать футболиста на поле в определенные моменты, ограничив время игры условными 20 минутами, добавила «Свободная пресса».