Тренер Семин назвал возраст бомбардира Дзюбы замечательным для тренерской карьеры

Известный тренер и бывший футболист Юрий Семин назвал возраст бомбардира Артема Дзюбы подходящим для начала тренерской карьеры. Об этом сообщил « Инфо24 ».

Ранее игрок заявил о планах по завершению спортивной карьеры примерно через год. По словам Семина, спортсмен вправе сам решать, когда заканчивать выступать на поле.

«Советы, я думаю, ему не нужны, потому что он опытный, поэтому и я советовать не буду», — заявил наставник.

Однако он отметил, что Дзюба находится в замечательном возрасте для того, чтобы стать тренером. В данном случае нужно только пройти обучение и получить лицензию, пояснил Семин.