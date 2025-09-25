Тренер Семак заявил, что «Зениту» не удалось осуществить все сделки по летним трансферам

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился информацией о трансферной кампании команды в летнее межсезонье. Он признался, что некоторые запланированные трансферы не состоялись, несмотря на первоначальные намерения, написал сайт vecherka-spb.ru .

Семак отметил, что у тренерского штаба были конкретные планы по изменению состава, направленные на улучшение игровых качеств команды. Однако реализация задуманного оказалась невозможной по ряду причин.

Тренер подчеркнул, что для профессионального коллектива постоянные изменения состава важны, так как они поддерживают конкурентоспособность и помогают поддерживать высокий уровень мастерства. Вместе с тем, основной задачей тренера остаётся непосредственная работа с игроками на тренировочном поле, и именно ей уделяется основное внимание.

За лето «Зенит» пополнился двумя новичками: защитником Романом Вегой и полузащитником Жерсоном. Оба игрока уже присоединились к команде и готовятся выступать в официальных матчах.