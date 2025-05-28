Тренер Семак сообщил, что задачи по игрокам ставятся каждый сезон

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал перспективы летнего трансферного окна в беседе с Metaratings.ru .

Наставник напомнил, что вопросы приобретения игроков решаются специальным трансферным комитетом, который работает на усиление состава каждый сезон.

«Задачи по игрокам ставятся каждый сезон. Когда-то их получается выполнять, когда-то — нет. Обычные рабочие моменты», — отметил спортсмен.

Напомним, по итогам РПЛ «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место, пропустив вперед краснодарский клуб, ставший чемпионом с минимальным отрывом в одно очко.