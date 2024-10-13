Тренер Семак: игра нападающего Соболева против сербов была на высоком уровне

«Зенит» одержал победу в товарищеском матче против сербской команды «Войводина». Главный тренер петербургской команды Сергей Семак прокомментировал выступление нападающего Александра Соболева, сообщила Gazeta.SPb .

По словам наставника, игра спортсмена была на высоком уровне. Важность голов и результативных передач для уверенности футболиста трудно переоценить, заявил тренер.

Он также отметил, что Соболев имеет все необходимое для успехов во время официальных матчей.