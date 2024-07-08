Тренер Саутгейт раскритиковал британские СМИ за слив данных о сборной Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обвинил британские СМИ в сливе данных о национальной команде, сообщил talkSPORT.
По словам спортивного наставника, такие действия идут во вред игрокам, добавила «Газета.ru».
«Наша собственная пресса сливает тактическую информацию через два часа после того, как мы заканчиваем тренировку», — отметил Саутгейт.
В связи с этим он назвал тяжелой обстановку в сборной. Несмотря на обстоятельства, футболисты продолжают работать, подчеркнул тренер.