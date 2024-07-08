Тренер Саутгейт раскритиковал британские СМИ за слив данных о сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обвинил британские СМИ в сливе данных о национальной команде, сообщил talkSPORT .

По словам спортивного наставника, такие действия идут во вред игрокам, добавила «Газета.ru».

«Наша собственная пресса сливает тактическую информацию через два часа после того, как мы заканчиваем тренировку», — отметил Саутгейт.

В связи с этим он назвал тяжелой обстановку в сборной. Несмотря на обстоятельства, футболисты продолжают работать, подчеркнул тренер.