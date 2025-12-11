Тренер Прошин возглавил ФК «Волна» из Нижегородской области

Андрей Прошин занял пост главного тренера футбольного клуба «Волна», который участвует во второй лиге чемпионата России. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Прошин начал свой путь в футболе на Бору, затем перешел в ДЮСШ «Сормович», а после — в школу московского «Спартака». В 14 лет его заметило киевское «Динамо», где он тренировался до 2005 года. За это время он принял украинское гражданство и выступал за сборные Украины разных возрастов.

Вернувшись в Россию, Прошин играл за «Химки», «Томь», «Аланию», «Долгопрудный», нижегородскую «Волгу» и дзержинский «Химик». Завершил игровую карьеру в 2018 году в «Долгопрудном», где и начал тренировать.