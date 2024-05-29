Тренер по ОФП Петрова рассказала, что ученик-робот — это счастье для тренера, поскольку умело выполняет команды

Тренер по общей физической подготовке (ОФП) Евгения Петрова в беседе с RT высказала мнение, что ученики-роботы, которые послушно выполняют все команды, — это счастье для учителя.

Она сравнила спорт с армией, где после команды как спортсмену, так и солдату остается лишь ее выполнить.

«Сказано делать 102 шага — ты делаешь, вообще не сомневаясь, правильно это или нет. Умный все пропускает через себя, начинает анализировать: зачем мне это надо?» — пояснила Петрова.

Более того, умным спортсменам свойственно себя накручивать, добавила тренер.

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