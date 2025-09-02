Тренер Плющев предостерег российский хоккей от проблем при возвращении на мировую арену

Специалист подчеркнул важность регулярного взаимодействия с сильнейшими командами мира, предупреждая о возможных проблемах при возврате сборной России на международные соревнования.

«Не находясь в контакте с лучшими сборными мира, мы многие вещи теряем. Начинаем придумывать правила, по которым никто не играет, начинаем придумывать вещи, которые не свойственны европейскому и североамериканскому хоккею. Все это плохо скажется в момент возвращения», — пояснил Плющев.

Кроме того, тренер заявил о необходимости сохранить традиционные ценности отечественного хоккея, отметив, что экспериментальные нововведения могут превратить игру в нечто чуждое ее истинному духу.