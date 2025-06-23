Тренер Плющев назвал Тарасова главным человеком в истории советского хоккея

Наставник подчеркнул, что ему довелось сотрудничать с легендарным специалистом, которого многие боялись и не принимали.

«Но человек сделал эпоху в нашем хоккее, создал определенную систему подготовки игроков. В ЦСКА это дело хорошо воспроизводилось», — заявил Плющев.

Он добавил, что Тарасов был неординарной личностью, сочетавшей в себе черты педагога, тренера-экспериментатора и артиста. Под его руководством детско-спортивная школа «армейцев» воспитала много отличных игроков, добавил тренер.