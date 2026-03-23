Тренер Плющев назвал противостояние ЦСКА и СКА самым интригующим в первом раунде плей-офф

Экс-тренер национальной сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал противостояние ЦСКА и петербургского СКА самым интригующим в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил NEWS.ru .

Наставник напомнил, что обе команды имеют в своем активе победы в Кубке Гагарина.

«Еще одна очень интересная пара — минское „Динамо“ против московского. В остальных парах фавориты очевидны», — отметил Плющев.

Тренер не считает ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург» главными претендентами на победу в плей-офф, однако уверен, что одна из этих команд будет бороться за Кубок Гагарина.