Тренер Непомнящий допустил победу «Краснодара» в РПЛ

В чемпионате России по футболу сезона 2025/26 за титул чемпиона поборются «Краснодар» и «Зенит». Такое мнение высказал футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с ИА НСН .

По его мнению, столичным коллективам будет трудно претендовать на лидерство.

«Мне кажется, что вполне реально, что чемпионом станет „Краснодар“. Он научился биться и выцарапывать матчи против команд условной второй восьмерки», — отметил наставник.

Он обратил внимание на дефицит ярких атакующих игроков у ЦСКА. «Локомотив» же стабильно допускает потери очков в ситуациях, когда победа была близка, добавил тренер.