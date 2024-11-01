Тренер Моуриньо заявил о планах возглавить клуб, который не выступает в еврокубках

Главный тренер турецкого ФК «Фенербахче» Жозе Моуриньо дал интервью BBC. В ходе беседы он рассказал о планах по развитию профессиональной карьеры.
Португальский специалист отметил, что после завершения работы с клубом собирается возглавить команду, которая не выступает в еврокубках. Данный вариант наставник назвал лучшим. Контракт Моуриньо с «Фенербахче» рассчитан на два года.
Соответствующее мнение у тренера сформировалось после спорных решений арбитров в матче этапа Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Российские ФК, добавила «Свободная пресса», отстранены от участия в еврокубках.
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