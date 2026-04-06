Тренер Машьянов оценил перспективы организации третьего поединка между Биволом и Бетербиевым

Тренер российского боксера Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов прокомментировал перспективы организации третьего поединка между своим подопечным и Артуром Бетербиевым. По его словам, команда Бивола рассматривает возможность трилогии, однако ее реализация зависит от ряда факторов, написал RT .

В первую очередь, многое решит исход ближайшего боя Дмитрия, который состоится 30 мая в Екатеринбурге. Кроме того, на планы может повлиять ситуация с переговорами Артура Бетербиева и американца Дэвида Бенавидеса — если они договорятся о встрече, трилогия будет отложена.

Ключевым условием для проведения этого мегафайта Машьянов назвал поиск организаторов и создание солидной финансовой программы. Он подчеркнул, что в текущих геополитических условиях найти площадку и обеспечить соответствующие гонорары становится сложной задачей, требующей серьезной подготовки.