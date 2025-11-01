Тренер Ларионов объяснил неудачу СКА игрой голкипера «Локомотива»

СКА проиграл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команде «Локомотив». Встреча в Ярославле закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. Причиной поражения стала удачная игра вратаря «железнодорожников». Такое мнение высказал главный тренер армейцев Игорь Ларионов на пресс-конференции после игры. Его слова привел сайт «Вечерний Санкт-Петербург» .

«Могли спасти игру, могли забить и обязаны были забить впятером против троих, к сожалению, вратарь соперника сегодня был в ударе. И это, наверное, был ключевой фактор в сегодняшнем матче», — сказал Ларионов.

Таким образом, СКА потерпел очередное поражение, а Ларионов вновь подверг критике отдельных игроков команды, включая нападающего Владислава Голдобина, которого ранее обвинял в недостаточной мотивации на тренировках.