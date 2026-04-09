Тренер Карпин отметил шансы Соболева попасть в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в беседе с РИА «Новости» поделился мнением о возможности вызова нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева в национальную команду.

Несмотря на несколько забитых голов за «Зенит» в начале года, в марте спортсмен не получил вызов в сборную на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.

«Когда он начал показывать результаты, состав уже был сформирован. У него есть все шансы попасть в расширенный состав в следующее окно, если будет хорошо играть», — отметил наставник.

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 31 матче за «Зенит», забив 10 голов и отдав три результативные передачи, добавила газета «Петербургский дневник».