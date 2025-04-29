Тренер Карпин: нападающий Гладышев есть в списках игроков сборной
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о перспективах попадания в состав национальной команды нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Комментируя возможность спортсмена стать одним из лидеров «Динамо», Карпин переадресовал вопрос главному тренеру команды Марцелу Личке.
«Планирую ли вызывать его (Гладышева — прим. ред.) в сборную? Посмотрим. В списках он есть», — заявил наставник.
В текущем сезоне 21-летний футболист забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 34 сыгранных матчах.
Информационную доску установили на фасаде дома ветерана в Волоколамском округе
Новый агрегат установят в котельной № 4 в Чехове 15 июня
Производство оборудования для сетей сотовой связи запустили в Дубне
Мишустина попросили защитить интересы «обманутых дольщиков»
Всероссийский субботник прошел на 25 локациях в Чехове
Молодогвардейцы провели рабочий день с главой Лобни
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте