Тренер Карпин: нападающий Гладышев есть в списках игроков сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о перспективах попадания в состав национальной команды нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Комментируя возможность спортсмена стать одним из лидеров «Динамо», Карпин переадресовал вопрос главному тренеру команды Марцелу Личке.

«Планирую ли вызывать его (Гладышева — прим. ред.) в сборную? Посмотрим. В списках он есть», — заявил наставник.

В текущем сезоне 21-летний футболист забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 34 сыгранных матчах.