Тренер Янчук заявил, что российским теннисистам не удастся дойти до полуфинала Уимблдона

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о шансах российских теннисистов на Уимблдоне. Он заявил NEWS.ru , что ведущие игроки, такие как Даниил Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева, должны преодолеть первый круг, однако никто из них не сможет дойти до полуфинала турнира.

«Я думаю, все ведущие российские теннисисты должны проходить первый круг. Дальше все зависит от сетки. Я думаю, в перспективе мужчины могут дойти до четвертьфинала. Я думаю, в полуфинал на травяном покрытии никто из россиян не попадет. Медведев здорово играет на харде, Рублев — на грунте. Трава — не наш конек», — сказал Янчук.

Он отметил, что Андреевой нужно улучшить скорость перемещения на корте при игре на травяном покрытии. Янчук напомнил о сильном скольжении на аренах Уимблдона, которое часто приводит к падениям.