Испанцы показали по-настоящему феерическую игру в финале Евро-2024. Об этом Lenta.ru рассказал бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.

По его словам, испанцы на протяжении всего чемпионата показывали игру, на которую быдло приятно смотреть. Они были собраны и эффективны.

«Феерическая игра. Игра, которая заставляет задуматься, по какому пути следует идти, и он самый верный», — подчеркнул Игнатьев.

Он добавил, что испанцы совершенно заслуженно в четвертый раз завоевывают этот кубок.