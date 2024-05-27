Тренер Хави заявил, что не хотел покидать «Барселону»

«Я не испытал облегчения. <…> Я хотел остаться, но мне сказали, что я не могу. С самого первого дня все мои слова вызывали землетрясение в СМИ и у руководства», — высказался наставник.

Представители команды сообщили об уходе Хави 24 мая. В текущем сезоне «Барселона» заняла второе место в Примере, добавил RT.