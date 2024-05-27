Тренер Хави заявил, что не хотел покидать «Барселону»
Бывший главный тренер испанской «Барселоны» Хави прокомментировал свое увольнение из клуба. Слова спортсмена обнародовал инсайдер Фабрицио Романо.
«Я не испытал облегчения. <…> Я хотел остаться, но мне сказали, что я не могу. С самого первого дня все мои слова вызывали землетрясение в СМИ и у руководства», — высказался наставник.
Представители команды сообщили об уходе Хави 24 мая. В текущем сезоне «Барселона» заняла второе место в Примере, добавил RT.
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