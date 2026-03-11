Тренер Громова заявила, что лыжник сборной России Голубков доказал свое превосходство на Паралимпиаде

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова в интервью сайту телеканала «Звезда» заявила, что Иван Голубков проявил себя как сильнейший участник соревнований в Италии.

Голубков завоевал третью золотую медаль для сборной России, выступая в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 24 минуты 5,8 секунды.

«Ваня показал себя как настоящий мужчина... Собрался... и показал, что он сильнейший», — поделилась своими впечатлениями Громова.

По словам тренера, высокая конкуренция на соревнованиях способствует выдающимся результатам.

