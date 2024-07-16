Тренер Гладилин предсказал Испании доминирование во всех турнирах в ближайшее десятилетие

Сборная Испании будет занимать доминирующую позицию во всех международных турнирах в ближайшее десятилетие. Такое мнение высказал тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, многое в команде зависит от наставника, а у испанцев сейчас очень грамотный специалист. Он не смотрит на возраст игроков и доверяет их потенциалу, отметил Гладилин.

В ближайшие 10 лет, считает тренер, Испания будет фаворитом европейского футбола. Напомним, сборная одержала победу в Евро-2024.

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