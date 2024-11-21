Напомним, форвард заявил, что не подаст руку наставникам Михаилу Галактионову и Сергею Семаку. Таким образом он проявил обиду к тем, кто выводил его из состава, отметил Газзаев.

«Когда игрок, особенно возрастной, не вписывается в тактические схемы и выпадает из состава, то ему всегда сложно это принять. Здесь важно вовремя уйти, чтобы потом люди вспоминали о тебе только хорошее и говорили, что ты выдающийся футболист», — высказался эксперт.

Он также добавил, что занимает сторону тренеров, ведь именно они несут ответственность за результат и развитие команды. При этом обиду Дзюбы Газзаев назвал нормальным явлением.