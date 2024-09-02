Тренер Галактионов: «Локомотиву» не стоит делать ставку только на трансфер зарубежных игроков

Главный тренер столичного ФК «Локомотив» Михаил Галактионов выступил на пресс-конференции после проигрыша «Краснодару». Об этом сообщил сайт «Москва 24».

В ходе мероприятия наставник отметил, что команде не стоит делать ставку исключительно на трансфер зарубежных спортсменов. По его словам, красно-зеленые должны проработать дисциплину и организованность.

Согласно данным РИА «Новости», клуб уже ведет переговоры о возможном привлечении опытных футболистов. Однако пока активные действия на трансферном рынке замечены не были.

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