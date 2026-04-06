Тренер ФК «Пари НН» Шпилевский раскритиковал игру команды в матче с «Ростовом»

После поражения от «Ростова» со счетом 0:1 главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги матча и оценил действия своей команды. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Наставник выразил стыд за первый тайм, отметив низкий уровень выполнения базовых элементов игры, таких как борьба, подборы и действия после персональной опеки.

Шпилевский указал на нереализованный стопроцентный момент у Олусегуна, который мог бы изменить ход встречи. Во втором тайме команда провела тройную замену и перестроила игру, действуя по структуре соперника.

Тренер выделил Сефаса за его эффективность и мощь, которые, по его словам, отсутствовали у других футболистов.

Шпилевский предупредил игроков о сложностях, связанных с прессингом соперника и игрой один в один, и отметил, что если команда не сможет обыгрывать соперника в этих аспектах, то ей будет сложно преодолеть прессинг и создать моменты в нападении.