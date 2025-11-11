Тренер «Динамо» Карпин заявил, что думает не о чемпионстве РПЛ, а о следующей игре

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Валерий Карпин в разговоре с сайтом Metaratings.ru прокомментировал перспективы команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

На вопрос о возможности борьбы за попадание в тройку лидеров, Карпин подчеркнул, что команда сосредоточена исключительно на предстоящих матчах.

«Я сейчас думаю про следующую игру. Не про топ-3, не про топ-2 и не про топ-8 даже. Нам надо следующую игру выиграть», — заявил тренер.

По итогам 15 сыгранных туров московское «Динамо» располагается на десятой строчке турнирной таблицы РПЛ. Команда отстает от лидера чемпионата, краснодарского «Краснодара», на 16 очков, а от замыкающей тройку лучших петербургской команды «Зенит» – на 13 пунктов.