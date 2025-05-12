Тренер «Динамо» Гусев рассказал, что команда адаптировалась к новому стилю игры

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил «Газете.Ru» , что его команда сумела адаптироваться к новому игровому стилю.

По словам Гусева, сегодняшнее «Динамо» значительно отличается от того, каким оно было под руководством чешского специалиста Марцела Лички.

«Если вы смотрите футбол, то наверняка заметили, что это — две совершенно разные команды. Конечно, есть какие-то индивидуальные атакующие привычки игроков, но структурно — это совсем другая команда», — подчеркнул тренер.

Встреча завершилась с результатом 2:0 в пользу «Динамо». На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль, а на 30-й минуте Данил Глебов установил окончательный счет игры.