Тренер Данченко сообщила, что ради успехов сборной России многие отказались от отпуска

Майя Дорошко с Александрой Шмидт и Елизаветой Минаевой блестяще выступили на этапе Кубка мира в Париже, завоевав золотые медали в технической и произвольной программах дуэтов. В интервью RT тренер синхронисток Татьяна Данченко рассказала о причинах успеха своей команды.

Наставник призналась, что для возвращения сборной России на былые позиции ей и ее коллегам пришлось отказаться от отпуска и начать интенсивные тренировки.

«Мы начали работать почти сразу после возвращения из Сингапура — в августе. Не дали себе расслабиться, так скажем», — отметила Данченко.

Она также подчеркнула, что судьи в синхронном плавании оценивают выступления очень строго: только при полном отсутствии ошибок можно рассчитывать на высокие баллы.