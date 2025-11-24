Тренер Черчесов рассказал, что тесно сотрудничал с легендой футбола Симоняном

Заслуженный тренер России, бывший наставник национальной сборной Станислав Черчесов в интервью сайту телеканала «Звезда» выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни прославленного игрока и тренера Никиты Симоняна. Легендарный футболист скончался на 100-м году жизни.

Черчесов рассказал, что знал о Симоняне еще с детства, когда только начинал играть в Осетии. Тренер добавил, что в последние годы сотрудничество с Симоняном было особенно тесным.

«Каждое утро начиналось с посещения кабинета Никиты Павловича, с чая, кофе и разговоров о футболе», — поделился собеседник.

Эти беседы, по словам Черчесова, помогли подготовиться к чемпионату мира. Он подчеркнул, что с Симоняном связано очень многое в истории футбола.