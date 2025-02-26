Тренер Амина Зарипова: идея работы в Китае пришла совершенно случайно

Тренер по художественной гимнастике из России Амина Зарипова в беседе с RT поделилась историей о том, как у нее появилась идея работать в Китае.

Идея работы с китайской сборной по художественной гимнастике пришла неожиданно, когда поступило личное сообщение в социальных сетях, отметила собеседница.

Она рассказала, что в Китае процесс найма тренеров организован нестандартно: запросы поступают непосредственно от заинтересованных лиц, минуя спортивные федерации. Зарипова, откликнувшись на предложение, отправила свое резюме. Это и стало началом пути к работе с китайской командой.