Тренер Абаскаль выразил желание вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил о желании вернуться к работе в одном из клубов Российской Премьер-Лиги после ухода из мексиканского «Атлетико Сан-Луис». Об этом сообщил Metaratings.ru .

Во вторник, 24 марта, стало известно, что испанский специалист покинул пост наставника мексиканской команды.

«Я достиг с „Атлетико“ взаимовыгодного соглашения, поскольку решил не продолжать сотрудничество с ними в следующем сезоне», — отметил наставник.

Абаскаль подчеркнул, что больше всего ему бы хотелось вернуться в РПЛ и снова получить возможность работать в России.