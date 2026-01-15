Тренер Абаскаль рассказал, что «Реал» не подходил Алонсо

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал расторжение контракта Хаби Алонсо с мадридским «Реалом». Об этом сообщил Metaratings.ru .

По мнению эксперта, испанский клуб не подходил наставнику, однако в будущем тот непременно проявит себя успешно.

«Думаю, Хаби проделал очень хорошую работу в „Байере“ и „Реале Сосьедад Б“. Не каждая команда подходит хорошему тренеру», — отметил Абаскаль.

Напомним, 11 января «Реал» проиграл финальный матч Суперкубка Испании «Барселоне» со счетом 2:3, а уже на следующий день руководство объявило об увольнении Алонсо с поста главного тренера.