TMW: «Спартак» нацелился на покупку полузащитника Рубенса

Бразильский полузащитник Рубенс, играющий за «Атлетико Минейро», может перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги. По данным TMW, заинтересовался футболистом московский «Спартак», сообщила «Свободная пресса».
Согласно источнику, представители красно-белых наблюдали за Рубенсом с 2022 года и теперь планируют оформить его трансфер. За переход 23-летнего спортсмена «Спартак» готов заплатить компенсацию в размере семи миллионов евро (около 633 миллионов рублей).
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