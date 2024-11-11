Теннисистка Петрова: победа Медведева в матче против Синнера зависит от настроя и желания

Россиянина Даниила Медведева ожидает встреча с итальянцем Янником Синнером на Итоговом турнире. В беседе с RT бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогнозы по исходу матча.

Напомним, игра с американцем Тейлором Фрицем обернулась для Медведева поражением. С таким теннисом он вряд ли сможет одолеть Синнера, заявила спортсменка.

«Против Янника нужно выходить, будучи готовым на все 100%, и по-настоящему хотеть победы. Ему нужно внутренне настроиться, отбросить все негативные мысли, забыть про усталость и попытаться выдать на корте все, что у него осталось на данный момент», — заявила Петрова.

По ее мнению, Медведев сможет добиться положительного результата при правильном настрое и желании.